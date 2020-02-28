شاهدوا.. تدافع الجماهير على محمد رمضان لالتقاط السيلفي في عزاء حسني مبارك

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 11:56 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان، فى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقام بمسجد المشير طنطاوي

وتسبب محمد رمضان في حدوث فوضى بقاعة العزاء بسبب حرص العديد من المعزين على التقاط سيلفي بصحبته، مما تسبب في تدخل الأمن، وتوجيه خطابه للفنان «إحنا مش بنصور فيلم، رجاء احترام العزاء».

وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الخميس الماضى، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة،

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