سخرية تطال فجر السعيد.. ما علاقة شعبان عبد الرحيم؟

كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 11:56 مساءً - ردّت الاعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ على السخرية التي طالتها من قبل احد المتابعين، الذي نشر صورة للراحل الفنان المصري ​شعبان عبد الرحيم​ والى جانبها صورة لفجر السعيد، معلقا عليها بالقول: “من يعتقد بأن شعبولا قد مات فهو واهم معكم النسخة الجديدة فجرولا”.

وعلّقت فجر على ذلك قائلة: “الله يرحم شعبان عبدالرحيم ويغمد روحه الجنه ماتجوز عالميت الا الرحمه اما اللي كتب التغريده فندعوا له بالشفاء التام من مرض فجر السعيد قادر ياكري”.ونال هذا المنشور رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.