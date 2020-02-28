روسيا ترسل صواريخ "كروز" إلى سوريا مع تصاعد التوتر بإدلب

دفعت روسيا بفرقاطتين مزودتين بصواريخ كروز إلى ساحل سوريا، مع تصاعد حدة التوتر في إدلب (شمال غرب).

وتواصل تركيا التدخل عسكريا لدعم صفوف التنظيمات الإرهابية في آخر معاقلهم بالمحافظة الحدودية.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، اليوم الجمعة، أن الأسطول الروسي في البحر الأسود أرسل فرقاطتين مزودتين بصواريخ كروز إلى ساحل سوريا.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي نقلته وكالة رويترز، إن مسلحين في إدلب حاولوا شن هجوم كبير على الجيش السوري أمس الخميس، مضيفة أن جنودا أتراكا كانوا وسط المسلحين وتعرضوا معهم للقصف في إدلب.

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وأضافت "الدفاع الروسية" أن السلطات التركية لم تبلغ الجيش الروسي بوجود جنودها في إدلب، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية لم تنفذ ضربات على منطقة وجود القوات التركية في إدلب.

وأوضحت موسكو أنه ما كان ينبغي أن يكون الجنود الأتراك في المنطقة وفقا للمعلومات التي قدمتها تركيا، مضيفة أن روسيا فعلت كل شيء لفرض وقف كامل لإطلاق النار من جانب الجيش السوري بعدما علمت بمقتل أتراك.

كان حاكم إقليم خطاي بجنوب شرقي تركيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة قال إن 33 جنديا تركيا في المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته قوات الجيش السوري بمنطقة إدلب.

وأكد مسؤول بالجيش التركي أن المدفعية هاجمت مواقع لقوات الجيش السوري؛ ردا على مقتل جنود في غارات بطائرات للجيش.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، مقتل 34 عسكريا تركيا في الغارات الجوية التي جرت خلال اليوم، في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمالي سوريا.