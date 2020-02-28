الانفصال بدأ مبكرا.. أسباب رحيل هاري وميجان عن القصر الملكي

كشفت كاتي نيكول، خبيرة الإتيكيت بالقصر الملكي البريطاني، عن أسباب انفصال الزوجين الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، عن الأسرة الملكية البريطانية، فيما عُرف إعلامياً بـ"ميجست".

ونقلت مجلة "جالا" الفرنسية، المتخصصة في أخبار المشاهير، عن نيكول قولها إن الخلافات بين الزوجين والأسرة الملكية البريطانية ليست وليدة اللحظة، إنما بدأت منذ مراسم الزواج قبل عام.

وأوضحت نيكول أنه خلال العام الماضي كانت ميجان تقترف كثيرا من الأخطاء، لدرجة أن الملكة كانت تستدعي حفيدها لتوبيخه، وكانت ميجان ترفض الاعتذار أو التقرب للملكة، حتى ذلك الإعلان المفاجئ بالانفصال.

وتابعت: "على الرغم من أنه لم تكن هناك فضائح، ولكن في الواقع فإن نقطة الانفصال بين الأسرة الملكية حدثت بالفعل منذ فترة أطول بكثير".

ووفقا للخبيرة الملكية، فإن التوترات بين الأمير والملكة إليزابيث قد نشبت قبل فترة طويلة، منذ الاستعدادات للزواج بين هاري وميجان، وقد بدأت تتسع بمجرد بدء مراسم الزواج الفخم.





وأضافت نيكول أن ميجان لم تكن تريد التشاور مع موظفي الملكة في مراسم حفل الزفاف، فاستدعت ميجان بائعي الزهور وطهاة المعجنات الخاصين بها دون الحصول على إذن مستشاري الملكة.

وطلب هاري فيما يبدو من رئيس أساقفة كانتربيري إتمام زواجهما قبل استشارة الملكة، وذلك نقلاً عن شخص قريب من القصر.

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فيما رصد عميد قصر "وندسور"، أخطاء متتالية لميجان، أزعجت الملكة إليزابيث، لدرجة أن الأخيرة كانت تستدعي حفيدها لتبلغه بتصرفات زوجته المسيئة، ولكن بدلاً من محاولة ميجان إرضاء الملكة لتفادي التوترات، فإن تلك الشابة الأمريكية، أضافت الوقود إلى النار بمطالب أكثر جنونا من أي وقت مضى، حتى وصل الأمر بين الزوجين والعائلة إلى طريق مسدود.





ووصفت نيكول إعلان الأمير هاري وزوجته ميجان بالتخلي عن وظائفهما الملكية والاستقلال المالي في 8 يناير/كانون الثاني، بأنه كان له تأثير "قنبلة"، موضحة أن الملكة إليزابيث الثانية قد فعلت كل شيء لدعم حفيدها خلال هذه السنة المضطربة.

ووصل الأمير لتوه إلى المملكة المتحدة، للقيام بالتزاماته الأخيرة كعضو في الأسرة الملكية حتى مارس/آذار المقبل، إذ إن لم الشمل يعد من المستحيلات.





ووفقاً لنيكول، فإن "الأمر الأخير الذي أطاح بعلاقتهم رفض هاري وميجان بشكل خاص قضاء بعض الوقت مع الملكة في الصيف الماضي في بالمورال، وفي عيد الميلاد في ساندرينجهام، لالتقاط الصورة الملكية للعائلة، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأكدت الملكة إليزابيث أن حفيدها وزوجته لن يكونا قادرين على استخدام اسم "ساسكس رويال"، فيما أجاب هاري في بيان أن اختصاصه لا ينطبق خارج المملكة المتحدة، ما أثار موجة أخرى من الغضب، حتى أصبحت مسألة لم الشمل أمراً مستحيلاً.







