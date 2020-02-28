5 عوامل تنبئ بصدام مثير بين الزمالك والترجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه الأنظار نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة المباراة المرتقبة بين الزمالك المصري وضيفه الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، مع اختلاف دوافع الفريقين، بعد أيام قليلة من اللقاء الذي جمع بينهما في كأس السوبر الأفريقي، وانتهى لصالح الزمالك بنتيجة 3-1.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه على الترجي، متسلحا بـ30 ألف متفرج على أحد الملاعب التاريخية في القارة السمراء.

في المقابل، يتطلع بطل تونس لرد اعتباره أمام الزمالك، ومصالحة جماهيره بعد خسارة كأس السوبر القاري للمرة الثانية على التوالي.

ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية، لتجنب الحسابات المعقدة قبل مباراة العودة المرتقبة على ملعب رادس الأولمبي في تونس، يوم الجمعة المقبل.