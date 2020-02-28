ابنتا أحلام ونادين نجيم تخطفان الأنظار بأحدث ظهور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الطفلة لولوة وهي ابنة النجمة الإماراتية أحلام، بمجموعة من الصور مع صديقتها ووالدها بينما كانت تجري حوارا تلفزيونيا، إذ خطفت اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بتلك الصور.

وفيما عبر العديدون عن إعجابهم بها، لفت البعض إلى أن شبها كبيرا يجمعها بوالدتها التي نادرا ما تشارك صورا لأبنائها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحرص على إخفاء وجوههم في حالة إذا قامت بنشر صورهم.

أحلام فعلت ذلك مع لولوة عندما هنأتها بعيد ميلادها في العام الماضي، حيث نشرت صورتها بظهرها وعلقت قائلة: "كل عام وانتي نظر عيني وقلبي وروحي وعمري كله يا وجه الخير والسعادة وجعلك يارب من أهل السعادة يا بنتي حبيبتي لولو الغاليه ٤/١٤ يوم ميلاد الغاليه لولو بنتي، ادعوا لها إن ربي يحميها ويخليها لنا ويجعلها من بنات السعادة ويجعل لها شأن هي واختها واخوها وحبايبها وانتوا جميعا".

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من جهة أخرى، كانت المطربة الإماراتية أحلام شاركت مؤخرا في غناء أوبريت "من التراب إلى السحاب" في حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، مع كل من الفنان حسين الجسمي والفنان محمد عبده، مثلما شاركت في أوبريت "لا مستحيلا" الذي تم طرحه خلال حفل مبادرة صناع الأمل، لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي في نسخته الثالثة، يوم 22 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تتعاون أحلام قريبا مع المطرب اللبناني مروان خوري، لتقديم أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من تلحين مروان، حيث طلبت منه أحلام أن يتعاونا سويا لتقديم عمل غنائي جديد من المنتظر الإعلان عن كافة تفاصيله قريبا.

وفي أجواء أبناء المشاهير، نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورتين لها مع ابنتها في أحدث منشور لها على إنستغرام، وبدت "هافين" طويلة القامة مع شعر أشقر اللون ينسدل على كتفيها وقلوب حمراء رسمت على خديها.

ويبدو أن ابنة نادين نسيب نجيم قد ورثت من والدتها الأناقة في اختيار الملابس، فارتدت فستانا أسود اللون وفضفاضا، وعلقت نجيم على صور ابنتها بالقول: "ابنتي، لقد كبرت بسرعة، والوقت يمضي. تتحولين إلى فتاة شابة وجميلة. أحبك جدا يا صديقتي وابنتي وحبي وحياتي".