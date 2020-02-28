شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرازون تعقد قرانها على الإعلامى معاذ العمرى وسط حضور لأصدقائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الأردنية ديانا كرازون، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، لحظات عقد قرانها على الإعلامى الأردنى معاذ العمرى، وسط حضور كبير من أقاربهما وأصدقائهما داخل أحدى الخيم الكبيرة ضمن عادات وتقاليد عائلاتهما.

ونشرت كرازون، مجموعة من الفيديو للحظات عقد القران التى شهدت كلمة من والد النجمة الأردنية وسط الحاضرين، بالإضافة إلى خطبة من أحد الشيوخ والدعاء لهما قبل إتمام عقد القران.

وعلى سياق متصل، ردت كرزون بطريقة غير مباشرة على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها، فور إعلان موعد عقد قرانها على الإعلامى الأردنى، حيث يتداول المغردون روايات عن تعرفه إلى ديانا خلال فترة زواجه وطلبها الطلاق فور اكتشاف خيانته، ونشرت مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة: "لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".

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وكان قد أعلن الإعلامى الأدرنى معاذ العمرى عن تقديم شكوى رسمية للمدعى العام الأردنى بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرازون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب العمرى عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك"، أنه سيتوجه إلى المدعى العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى عقب إعلان عقد قرانهما، قائلا: "سأتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء على السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أى شىء لكن حياتى الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا.. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".

يذكر أن الفنانة الأردنية ديانا كرازون، أعلنت عن عقد قرانها على الإعلامى الأردنى "معاذ العمري"، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية، قائلة:"حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر و باركتلنا".

وقال معاذ لها خلال مداخلتها: "أنتى حد كتير عظيم وربنا رزقنى فيكى ومبسوط أنك هتكونى شريكة حياتى انتى حد مختلف ما حد بيعرفك إلا اذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد ايه أنتى إنسانة نقية وبتمنى أقولك الله يتمملنا على خير وتكون أيامنا كلها خير"، لترد عليه :"أنت أن شاء الله تبقى سندى وزوجى وكل شئ بحياتي".