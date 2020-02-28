شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى ومى نور الشريف تؤديان مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مى نور الشريف، صورا لوالدتها الفنانة القديرة بوسى من الحرم النبوى، خلال أدائها مناسك العمرة، وسط دعوات من جمهورها.





مى نور الشريف، نشرت صورا من خلال حسابها على انستجرام، برفقة والدتها الفنانة بوسى، وعلقت قائلة: "اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

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وتغيب منذ 3 أعوام مى نور الشريف عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم انى صائم"، مع مصطفى شعبان وماجدة زكى، وريم مصطفى ووفاء صادق وندى موسىوفراس سعيد وخالد عليش وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.

وفى شهر نوفمبرالماضى ، احتفلت مى وسارة، بعيد ميلاد والدتهما بوسى، وشاركت مى جمهورها بصورة تجمعها بوالدتها و شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: " كل سنة واحنا في حضنك و انتي جميلة و ناجحة و في احسن صحة.