شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وصفاء أبو السعود يشاركون فى عزاء مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك كل من الفنان حكيم، والفنانة صفاء أبو السعود، ومحمود ياسين التهامى، والكاتب عبد اللطيف المناوى، والفنانة ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، والإعلامى مفيد فوزى، والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، وحلمى طولان، ورجل الأعمال حسن راتب، والكابتن محمد شوقى، وحسنى عبد ربه، فى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المقام بمسجد المشير طنطاوى.

كما شارك عدد من قيادات حزب الوفد، منهم بهاء أبو شقة، وفؤاد بدراوي، وياسر الهضيبي.

وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.





































































































































































































































































































































































































































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