شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يواصل "حب عمرى" وسهر الصايغ فى البطولة النسائية أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين عدة مناطق متفرقة يواصل النجم هيثم شاكر تصوير أحداث مسلسله "حب عمرى"، والذى يشهد أولى بطولاته التليفزيوينة وثانى أدواره التمثيلية بعد مسلسل "أرض جو"، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية، وتجسد دور البطولة النسائية أمام نجم الغناء الفنانة سهر الصايغ، حيث تجمعهما قصة حب تتضمنها أحداث الحلقات، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وأطلق مؤخرا النجم هيثم شاكر كليب "يا حبيبة" بعد النجاح الذى حققته الأغنية منذ انطلاق ألبوم معرفة قديمة، "يا حبيبة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ومكساج شريف مكاوى، وتم تصوير الأغنية فى اليونان مع المخرج اليونانى العالمى يانيس ديموليتس.

يذكر أن ألبوم "معرفة قديمة"، منذ انطلاقه قبل عدة أشهر حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول فى موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، وتضمن ترند يوتيوب 7 أغانى من الألبوم.

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كما أحيا هيثم شاكر مؤخرا عدة حفلات ناجحة تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باعتباره سفير حملة أنت أقوى من المخدرات وكان أحدثها حفلته بجامعة حلوان.

ويأتى ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالهم مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهى ماتوصنيش، ياما ياما، راحتى وياك، لحقتينى، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداوينى، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّى، ماتغيبوش، بابى مفتوح، معرفة قديمة.

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفين أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعى، محمد القايانى، رمضان محمد وسلامة على، ليخرج بـ13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادى حسن، تامر على وأحمد صلاح حسنى.