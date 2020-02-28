شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض التريلر الرسمي.. شخصيات مسلسل Westworld في بوسترات جديدة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الشبكة الامريكية HBO، الملامح الاولي لإبطال مسلسلها الشهير Westworld، في بوسترات جديدة للموسم الثالث الجديد المقرر عرضه أولي حلقاته يوم 15 مارس المقبل عبر الشبكة الامريكية، وسيتمثل في 6 حلقات.

وكشفت الشبكة الأمريكية منذ أيام، عن التريلر الرسمي للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.





وتعرض المسلسل الشهير لتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

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مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.





تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.