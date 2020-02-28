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"بلاك تيما" يتألق فى أولى حفلات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى، منذ قليل، الفريق الغنائى بلاك تيما أولى فقرات حفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، بتقديم عدد من أغانيه الشهيرة منها "بحار - الثانية كل مرة - علمونى عينيكي – يادركسيوني - أنا مش فارس ولا فتى أحلام - لما سبتني - وجوبا"، ونالت الأغنيات تصفيقا حادا من الجمهور الحاضر، فى معبد دندرة بقنا.

 

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يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر من معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادى.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.

وتابعت وزيرة الثقافة أن المهرجان يعد نموذجا إيجابيًا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان فى كل من دار الأوبرا المصرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة.

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ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن هذه التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر، وأن المحطة المقبلة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة فى بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضارى للثقافة والفنون المصرية.

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