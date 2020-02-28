"سيدة النيل" أفضل فيلم في مسابقة "أجيال" بمهرجان برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

أعلن مهرجان برلين السينمائي مساء اليوم، عن فوز الفيلم الفرنسي البلجيكي الرواندي "سيدة النيل" للمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، بجائزة الدب الكريستال لأفضل فيلم في مسابقة "أجيال" للمخرجين الشباب.

وهو الفيلم الذي عرض، في مسابقة مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابقة.

الفيلم ينتقى أحداثاً من رواية للكاتبة الرواندية سكولاستيك موكاسونجا، حيث تدور أحداثه حول مدرسة رواندية مرموقة تشمل خليطا عرقيا من البنات، أغلبهم من قبيلة الهوتو مقابل أقلية من قبيلة التوتسى، لكن تبدأ الاختلافات العنصرية الكامنة فى النفوس.

وفي سياق متصل، حصل الفيلم الكندي المغربي "Mutts" للمخرجة المغربية حليمة ورديري، على جائزة أفضل فيلم قصير.

يذكر أن المهرجان سيعلن عن جوائز مسابقات دورته الـ70، غدًا السبت في حفل الختام الذي سيقام في قصر البريناله.