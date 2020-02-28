موعد عزاء ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:

يقام عزاء ألحان، ابنة الموسيقار محمد الموجي، يوم الأحد المقبل، في مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم.

الملحن الموجي الصغير، شقيق الراحلة، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الأسرة استقرت على إقامة العزاء يوم الأحد المقبل، عقب صلاة المغرب، في مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، على أن تكون صلاة الجنازة، غدا السبت عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة".

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وكانت الراحلة قد دخلت مستشفي قصر العيني الفرنساوي، بعد معاناتها من ورم في المخ، وتراجع الأطباء عن إجراء جراحة لاستئصال الورم، بسبب تدهور حالتها الصحية.

وقضت الراحلة 15 يوما في الرعاية الصحية بالمستشفى، وهي في حالة حرجة.

يذكر أن ألحان هي شقيقة الملحن الموجي الصغير، والموزع يحيى الموجي، وأرملة الشاعر الراحل رضا أمين.