بينهم عمرو دياب ومحمد رمضان.. نجوم الفن في عزاء "مبارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.

وكان من بين الحضور الفنانة يسرا والفنانة لبلبة، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان عمرو سعد، والفنان يحيى الفخراني، والفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبدالعزيز، والملحن عمرو مصطفى، والفنانة إلهام شاهين، والفنان حسين فهمي، والفنان محمد رمضان، والفنانة ليلى علوي، والفنانة فيفي عبده، وصفاء أبو السعود، ومحمد هنيدي، وأخرون.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد تواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء ‏الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، ‏وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة‎، إلى أن توفي صباح الثلاثاء 25 فبراير 2020.