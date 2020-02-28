في افتتاح "الكاثوليكي للسينما".. غياب الزعيم ونيللي مصر "ضنايا لأني ماخلفتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - افتتحت الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، مساء اليوم، في قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف، الذي رحل عن عاملنا في ديسمبر الماضي.

وكان من بين الحضور الفنانة نيللي، والفنانة شيرين، والفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبدالغفور، والملحن حلمي بكر، والمخرج رامي إمام، والمخرج محمد فاضل، والفنانة فردوس عبدالحميد، والإعلامي أسامة الشيخ، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنان زكي فطين عبدالوهاب.

وكرم المهرجان الفنان عادل إمام وحضر نجله المخرج رامي إمام لتسلم التكريم، الذي قال: "أستاذ عادل عنده برد شديد جدا، مش كورونا، وبيشكر المركز الكاثوليكي".

كما كرم نيللي، التي قالت: "الكل بيقول مصر أم الدنيا، لكن أنا من خلال حبي ليها عرفت معنى الضنا، لأني ماخلتفش".

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كما كرم شيرين وزكي فطين عبدالوهاب وأشرف عبدالغفور وصلاح عبدالله ومحمد فاضل وعمر عبدالعزيز وأسامة الشيخ، والملحن حلمي بكر.

كما كرم المهرجان أبطال مسلسل أبو العروسة، وهما سيد رجب وسوسن بدر.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 68، برئاسة الأب بطرس دانيال، قد أعلن عن الأفلام الـ5 المتنافسة خلال هذه الدورة: "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة غادة جبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.