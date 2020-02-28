فيديو| دينا كرزون ترقص على أغنية لمحمد رمضان في حفل خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ديانا كرزون من حفل خطبتها، اليوم الجمعة، على الإعلامي الأردني معاذ العمري.
وظهرت ديانا في الفيديو وهي ترقص على أغنية "رايحبن نسهر" للفنان محمد رمضان خلال الحفل.
وكانت "ديانا" قد أعلنت منذ أيام بأحد البرامج الإذاعية بالأردن، عن خطبتها من "العمري" بعد قصة حب جمعتهما.
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