بعد دخوله المستشفى.. أحمد فلوكس يكشف عن السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد فلوكس، عن سبب دخوله المستشفى، وذلك بعدما كشف عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب "فلوكس" منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال، أنا ضغطي علي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر اتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل و إرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه، ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعا".

وكان أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" الذي شارك في بطولته مع أحمد عز، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، ومحمد فراج، وإخراج شريف عرفة.