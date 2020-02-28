صور| ديانا كرزون تحتفل بخطبتها على الإعلامي معاذ العمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الأردنية ديانا كرزون، اليوم الجمعة، بخطبتها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل عائلي داخل منزلها بالعاصمة الأردنية عمان.

ونشرت "كرزون"، مقاطع فيديو من الحفل، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأوضحت بعض الصور ارتدائها خاتم الخطوبة.

وكانت "ديانا" قد أعلنت منذ أيام بأحد البرامج الإذاعية بالأردن، عن موعد خطبتها من "العمري" بعد قصة حب جمعتهما.

يذكر أن ديانا سبق خطبتها للمصور الفوتوغرافي خالد فضة، ولكن سرعان ما انفصلا.