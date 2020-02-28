تراند اليوم : فيديوهات.. محمد رمضان في عزاء مبارك وثورة يناير.. ونشطاء : خدامين سلطة

عقب مشاركة الفنان محمد رمضان في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تداول نشطاء صورا وفيديو لمحمد رمضان وهو في ثورة يناير 2011، التي قامت ضد حسني مبارك، وأجبرته على التنحي.

وكان الفنان محمد رمضان، قد ظهر فى عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

رئاسة الجمهورية قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، علي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وعقب ظهور رمضان في عزاء مبارك علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة رمضان بالقول : " خدامين سلطة".

وعلق آخر : " شايفين الخواتم اللي فى إيده عشان تعرفوا ثقافته".

كما تم تداول فيديو لرمضان وهو على منصة في ميادان التحرير مؤيدا لثورة يناير، وأن مصر قوتها في شعبها، وأنها أفضل من السعودية، واسمها في القرآن أكثر من السعودية، التي هي مولد الرسول الكريم.