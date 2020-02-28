بتعرف شعور.. لأدهم نابلسي تتخطي 8 مليون في 5 ايام

تخطي النجم الشاب ادهم نابلسي من خلال الفيديو كليب "بتعرف شعور" الحاجز 8 ملايين مشاهدة في 5 أيام فقط وذلك عبر موقع الفيديوهات "انستقرام". أغنية "بتعرف شعور" من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع موسيقي لأدهم النابلسي. وتوزيع موسيقي لأدهم النابلسي. Advertisements بتقول الاغنية بتعرف شعور لمّا تلتقي صدفة بحدا ما بيشبه حدا لما فجأة تموت العجقة و وحدك تشوفا هدا مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعمل كلّما بقرر وقّف عم لاقي حالي مكمّل حالة ضياع احساسي بدو يرحلا و ما فيني قلو رجاع لأني بحبّا كل شي قرار إلّا الحب غصبا عنك ما بياخد اذنك بلحظة وحدة بغيرك و بنسّيك حتى اسمك افهم احساسي شو عم يعمل كلّما بقرر وقّف عم لاقي حالي مكمّل حالة ضياع احساسي بدو يرحلا و ما فيني قلو رجاع لأني بحبّا كل شي قرار إلّا الحب غصبا عنك ما بياخد اذنك بلحظة وحدة بغيرك و بنسّيك حتى اسمك

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