الأحد.. أبطال فيلم"بعلم الوصول" ضيوف برنامج القاهرة اليوم

تحل النجمة بسمة، وأبطال فيلمها الجديد "بعلم الوصول" ضيوف أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد، للحديث عن كواليس تصوير الفيلم، وذلك في أول ظهور إعلامي

عبر شاشات القنوات الفضائية بعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.

ويعود برنامج "القاهرة اليوم" الذي يذاع على قناة اليوم

التابعة لمجموعة قنوات "أوربت"، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف خلال الفترة الماضية.

وبرنامج “القاهرة اليوم” يقدمه الإعلامى جمال عنايت والمذيعة بثنية كامل والفنان إدوارد وريتا حرب، يعرض من الأحد إلى الخميس.