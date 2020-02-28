تحل النجمة بسمة، وأبطال فيلمها الجديد "بعلم الوصول" ضيوف أولى حلقات البرنامج في موسمه الجديد، للحديث عن كواليس تصوير الفيلم، وذلك في أول ظهور إعلاميعبر شاشات القنوات الفضائية بعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.
ويعود برنامج "القاهرة اليوم" الذي يذاع على قناة اليومالتابعة لمجموعة قنوات "أوربت"، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف خلال الفترة الماضية.
وبرنامج “القاهرة اليوم” يقدمه الإعلامى جمال عنايت والمذيعة بثنية كامل والفنان إدوارد وريتا حرب، يعرض من الأحد إلى الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. أبطال فيلم"بعلم الوصول" ضيوف برنامج القاهرة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.