وفاة ابنة فنان مصري بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت منذ ساعات ألحان الموجي، ابنة الموسيقار الراحل ​محمد الموجي​، وشقيقة الموزع يحيى الموجي، بعد معاناة شديدة مع المرض، وسيتمّ تشييع الجثمان غدا عقب صلاة الظهر.

وأعلن الموسيقار الموجي محمد أمين خبر وفاة شقيقته عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مفجوعاً: "خلاص أختي ألحان ماتت ماتت ماتت".

وتقام صلاة الجنازة غدا، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وفقا لما أعلنته الفنانة نهى حافظ، زوجة الموزع يحيى عبر حسابها الخاص.

وسبق أن نشر الموجي صباح اليوم، صورة مع شقيقته مركبة من عدة صور متمنيا لها الشفاء، وكتب: "أختي ألحان حالتها ميؤوس منها يا رب نجيها، معقولة حننقص وحتحرم منك متسيبنيش يا ألحان، أنا محتاج لحضنك وقلبك جنبي يا رب مد إيدك بالشفا عليها وأنقذها يا رب".

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