بالصورة- عمرو دياب يحذر من انتهاك ملكيته الفكرية في "سهران"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​عمرو دياب​ موعد طرح ألبومه الجديد "سهران"، وكتب على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كاتباً: "ألبوم عمرو دياب الجديد سهران، ابتداء من يوم الأحد 1 مارس".

وحذر عمرو دياب جمهوره من انتهاك ملكيته الفكرية للألبوم من خلال شراء نسخ غير أصلية منه وأضاف: "تأكد من شرائك النسخة الأصلية المحفوظة داخل غلاف من الكرتون المقوى مع مطوية تحتوي على أسماء الأغاني وفريق العمل وخلفها البوستر الجديد".

يذكر أن القائمين على حفل الفنان عمرو دياب الذي كان من المقرر إقامته، اليوم الجمعة، قرروا تأجيله لمدة 24 ساعة، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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