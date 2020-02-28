رحمة رياض تعايد غاليتها ورفيقة عمرها

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ رسالة تهنئة لأختها نعمة رياض بمناسبة عيد ميلادها، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: حبيبتي واختي ورفيقة عمري..كل عام و انتي بسعادة وراحة، وأتمنى من الله ان يرزقك كل ما تتمنين وان يحقق أحلامك غاليتي ونعومنتي العصبيه Happy Birthday".

الجدير ذكره ان رحمة رياض كانت قد طرحت مؤخرا على قناتها الرسمية على يوتيوب اغنيتها "ماكو مني" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت، و حققت حين اصدارها نجاحا كبيرا.

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