بالصورة- أصالة تحتفل بـ10 ملايين مشاهدة لـ"شامخ"

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ميرنا وليد - بيروت - حرصت الفنانة السورية أصالة نصري الاحتفال بتحقيق فيديو كليب أغنيتها الأخيرة"شامخ" 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد عرضه في منتصف شهر كانون الثاني الماضي، ونشرت أصالة لقطات من كليبها عبر خاصية ستوري منذ قليل احتفالاً بعدد المشاهدات. ويشار الى أن هذه الأغنية حصدت نسبة مشاهدات عالية بعدما أثارت أصالة الجدل بخبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.
وكانت أصالة قد تصدرت غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، لعدد شهر آذار، بمناسبة العيد السنوي الثالث للمجلة، وظهرت من خلاله بشكل مختلف ووملابس ملونة.
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