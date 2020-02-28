صورة- منافسة بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بسبب "الغسالة"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ عن البوستر الأول لفيلم "الغسالة" المرتقب الذي تشارك في بطولته الى جانب الممثل المصري أحمد حاتم.

ويظهر في الصورة فأر صغير كأنه داخل الغسالة ، وكتبت تعليقاً عليها قائلة: "الغسالة دارت قريبا في جميع دور العرض السينمائية".

وانهالت تعليقات كثيرة عليها وإحداها من زوجها أحمد فهمي الذي كتب لها أنها ستنافسه.

الجدير ذكره أن فيلم "الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.



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