تراند اليوم : بالفيدو .. إصابة شيرين عبد الوهاب بورم في الرحم .. وتامر أمين يوجه لها رسالة

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا، أنها تعرضت للإصابة بورم ليفي كبير الحجم على الرحم، مما ‏اضطرها إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالته بسبب كبر حجمه.

علق الإعلامي تامر أمين، على خبر إصابة عبد الوهاب، وقال خلال حلقة برنامجه “آخر النهار”، الذي يقدمه عبر شاشة “النهار”، إنه انتقدها كثيرًا في السابق بسبب تصريحاتها الغير موفقة، إلا أنه لم ينتقد غنائها على الإطلاق، معلقًا: “ينقطع لساني لو انتقدتها على الغنا”.

تابع، تبقى شيرين أهم وأجمل وأصدق صوت في مصر، داعيًا لها بالشفاء العاجل، معلقًا: “ربنا يشفيكي ويعافيكي، وإن شاء الله دعوات المحبين ليكي في الوطن العربي تساهم شفائك، ودي أقل لفتة مني ومن برنامج آخر النهار، ليكي”.

كانت شيرين عبد الوهاب، قد صرحت مؤخرًا في لقائها مع برنامج “The Insider بالعربي” على قناة “دبي” أنها تعرضت للإصابة بورم ليفي كبير الحجم على الرحم، مما ‏اضطرها إلى الخضوع لعملية جراحية لإزالته بسبب كبر حجمه، مما أدى إلى زيادة حجم منطقة البطن لديها بالتبعية.‏