تراند اليوم : المخرج عاطف سالم يعارض إختيار هند رستم لبطولة صراع في النيل : مش عيب

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عمرو الليثي يكشف كواليس فيلم صراع في النيل ولماذا عارض عاطف سالم ترشيح هند رستم للبطولة
اوضح الاعلامي د. عمرو الليثي ان المنتج الكبير جمال الليثى كان مؤمنًا دائمًا بأن العمل الفنى يجب أن يكون قائمًا على الحب والفهم بين المجموعة التي تتعاون في إنجازه، فلم يتصور يومًا أن ينتج فيلمًا لا يتعاطف مع نجومه ولا يربطه بهم تقدير ومودة تصل إلى مستوى الحب، وكذلك عند اختياره قصة عمل فنى كان لا بد أن يحبها وأن يحب الناس معه أن يروها في فيلم معروض على الشاشة، وكان من شدة حبه فيما يقدمه ينقل هذا الحب إلى كاتب السيناريو ثم إلى المخرج بعده..