تراند اليوم : سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها .. هل تشبهها ؟ – صور

تتواصل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مع الجمهور، عبر حساباتها الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت عبد النور، متابعيها بصورتين لها بصحبة شقيقتها، وذلك احتفالاً ميلادها.

وعلقت على الصور التي نشرتها، والتي أوضحت الشبه الكبير بينهما، كاتبة: “عيد ميلاد سعيد يا حلوة، يا حنونة، يا أختي العزيزة”.

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يشار إلى أن سيرين عبد النور طرحت بالتزامن مع عيد الحب الماضي أغنية مصورة جديدة بطريقة الفيديو كليب تحمل اسم “ليلة”.‏

أغنية “ليلة” من كلمات أحمد علي موسى ومن ألحان شادي حسن ومن توزيع الموزع الموسيقي إم دي جبر‎.‎