10 ملايين دولار مقابل الزواج من إبنة الملاكم العالمي مايك تايسون؟

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كتب امير فتحي في الجمعة 28 فبراير 2020 09:54 مساءً - انتشرت العديد من الأقاويل حول عرض الملاكم العالمي مايك تايسون 10 ملايين دولار أميركي لمن يوافق على الزواج من ابنته الكبرى ميكي التي تبلغ من العمر 30 عاماً، والتي لم تتزوج حتى الآن.
إنتشر الخبر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك صورها بشكل كبير مع الإعلان عن العرض، ما دفع مايك تايسون للخروج عن صمته، مؤكدًا أن ذلك العرض مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، معتبرًا ما نشر إساءة بالغة وأمراً مؤذياً نفسياً له ولإبنته ولأسرته، مطالبًا باحترام مشاعرهم وعدم التداول بهذه الشائعات.
يشار الى أن مايك تايسون ملاكم أميركي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل في أكثر من فيلم سينمائي، أبرزها “هانغ أوفر”.
Blue Carpet at the 2018 US Open Tennis Championship
Featuring: Mike Tyson
Where: NYC, New York, United States
When: 28 Aug 2018
Credit: Patricia Schlein/WENN.com
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.