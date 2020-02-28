عرض مايك تايسون المال مقابل زواج ابنته كذبة

متابعة بتجــــــــرد: شغل بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خبر عن تقديمه مبلغ 10 ملايين دولار لمن يوافق على الزواج من ابنته الكبرى (ميكي)، التي تبلغ من العمر 30 عاماً.

لكن هل هذا الخبر حقيقي فعلاً أو مجرد شائعة؟

ملايين الدولارات لمن يتزوج ابنة تايسون

في تفاصيل الخبر، قيل أن “تايسون يريد أن يمنح هذا المبلغ لمن يقدم لابنته الكبرى الحياة الزوجية التي تحلم بها من استقرارٍ ومحبة. وأن الهدف من هذا العرض المالي الكبير، هو أن يقوم من يتزوج ابنته باستثمار هذه الأموال لتأسيس حياةٍ جديدةٍ ناجحة”.

لكن منح هذا المبلغ المالي سيكون بشروطٍ موجودةٍ في عقدٍ سيوقع عليه الزوج المستقبلي لميكي. وينص هذا العقد على أن يقوم الزوج برعاية ابنته طوال مدة الزواج، التي تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً، أو حتى الموت. وإذا خالف شروط العقد، ستتم إحالته إلى المحكمة ومقاضاته.

هل الخبر صحيح؟

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تم تداول الإعلان عن عرض الزواج مكتوباً على صور لتايسون وابنته ميكي، ما دفع الملاكم العالمي للخروج عن صمته وتأكيده على أن هذا العرض مجرد شائعة، ليس لها أساس من الصحة.

لم يتقبل تايسون هذا الخبر برحابة صدر، واعتبره إساءةً بالغةً له ولابنته. ورأى أن “هذا النوع من الإشاعات يسبب أضراراً نفسية بالغة لميكي وعائلته. وطالب من يروجون الأكاذيب احترام مشاعر عائلته وتوخي الحذر قبل نشر الشائعات.

مايك تايسون أسطورة الملاكمة

مايك تايسون، ملاكمٌ أميركي محترف سابق، يلقب بالرجل الحديدي. مارس شغفه في الملاكمة من عام 1985 حتى عام 2005. تزوج تايسون ثلاث مرات، ولديه 7 أطفال.

نال لقب بطل العالم في الوزن الثقيل، وكسر الرقم القياسي كأصغر ملاكمٍ يفوز بلقب الوزن الثقيل في عمر 20 سنة. وشارك في التمثيل في أكثر من فيلمٍ سينمائي.

شهدت التسعينيات مرحلة نجاحاتٍ له، إذ أصبح أول ملاكم للوزن الثقيل يجمع الألقاب الرئيسية الثلاث WBC وWBA وIBF. وأصبح تايسون الشخصية المفضلة بالنسبة إلى وسائل الإعلام. وسرعان ما تحول إلى شخصية شهيرة في جميع أنحاء العالم. كما فاز في التسعينيات أيضاً بلقب الدوري الأميركي للمحترفين بفوزه على بروس شيلدون Bruce Sheldon في الجولة الاولى.