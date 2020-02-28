فيديو.. نجل كريستيانو يحظى بمليون متابع خلال 24 ساعة

متابعة بتجــــــــرد: نشر كريستيانو جونيور (9 سنوات) ابن اللاعب البرتغالي ومهاجم اليوفي الإيطالي كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو على الإنستغرام، يعلن فيه عن حسابه الجديد، وفي أقل من 24 ساعة، حظي حساب جونيور بمليون متابعة من كافة أنحاء العالم.

ويظهر ابن الدون وهو يقدّم نفسه إلى العالم بأربع لغات “الإنكليزية، البرتغالية، الإسبانية، الإيطالية”، وكانت جملته تقول: “مرحبا شباب، هذا هو حسابي الجديد على إنستغرام، أتمنى أن يعجبكم”.

أما والده اللاعب كريستيانو رونالدو (35 عاماً)، تفاعل مع حساب ابنه، من خلال نشر رابط الصفحة على خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي على إنستغرام.

يذكر أن كريستيانو جونيور، نجح في شهر نوفمبر من العام الماضي، في تسجيل رقم قياسي مع فريق يوفنتوس للاعبين تحت سن 10 سنوات. إذ وتمكن من إحراز 58 هدف خلال 28 مباراة مع الفريق، بالإضافة إلى صنع 18 هدف بتمريرات مميزة لزملائه.