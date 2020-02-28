أحلام تحتفل بفوز زوجها مبارك الهاجري.. احتل المركز الأوّل بعد غياب ثمانية أعوام

متابعة بتجــــــــرد: احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بفوز زوجها، بطل الرالي مبارك الهاجري بالمركز الأول في بطولة “مناطق” قطر الوطنية للباها.

ونجح مبارك الهاجري العائد إلى المنافسات بعد غياب عن الراليات دام ثمانية أعوام في تسجيل اسمه على لائحة الاسرع بفوزه بالجولة الثالثة الوطنية على متن “كان ـ آم مافريكس” واحتلاله للمركز الرابع في الترتيب العام للمرحلة السادسة والأول في فئة تي3.

أحلام نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه “الهاجري” أثناء استلامه الدرع الذهبي وإلى جانبه ابنتهما “لولو” وأرفقته بتعليق هنأته من خلاله على فوزه فكتبت: “تستاهل الناموس والمركز الاول صنع لك حبيبي الف مبروك المركز الاول ولولو توجت ابوها اليوم بعد غياب سنوات والعوده دكار“.

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وحقق الفيديو الذي نشرته أحلام أكثر من 200 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، كما وتلقى مبارك الهاجري العديد من رسائل التهنئة على فوزه.

من جانبه نشر مبارك الهاجري تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، شكر من خلالها فريقه الذي رافقه طيلة فترة التحضيرات للسباق وكتب: “اجمل اسبوع ماضي والقادم افضل ان شاء الله اشكر فريقي ومن كان معي طوال الرالي من استعدادات واخص بالشكر البطل والاخ عادل حسين والاخ والصديق الصدوق الاعلامي القدير طوني حايك والاخ الغالي المنقذ لؤي قناش والاخ والابن وذراعي الايمن محمد شاهين والحبيب فاكهة الفريق محمد عثمان ابو الكباتن”.