محمد الريفي يكشف سر غيابه عام ونصف عن مصر وقلة أعماله الغنائية

كشف المطرب المغربي محمد الريفي سر غيابه عن مصر لمدة تجاوزت عام ونصف وقلة أعماله الغنائية الفترة الماضية، وقال «الريفي»، إن غيابه لم يكن انقطاع تام عن الساحة الفنية، لكنه انشغل بتقديم حفلات غنائية في عدد من الدول حول العالم، مشيرا إلى أنه اكتسب خبرات في عام ونصف الماضي الأشهر الماضية.

وأضاف أنه على المستوى الشخصي حقق نجاحات كبيرة بهذه الحفلات، وأن غيابه هو فقط عدم المجئ إلى مصر: «مصر دايما وش الخير عليا وتعتبر بلدي الثاني».

وعن تأثير مشكلته مع شركة الإنتاج الخاصة على طرح أغنيات جديدة، قال إن المشكلات التي واجهها مع شركة الإنتاج الخاصة به لم تؤثر على الإطلاق على مسيرته الفنية وبالرغم من أن مدة الأزمة مع الشركة كانت طويلة إلى أنه كن حريص على التواجد دائما وسط جمهوره من خلال الحفلات الغنائية التي أحياها الفترة الماضية.

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