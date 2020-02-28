الرباط - لايف ستايل
كشف المطرب المغربي محمد الريفي سر غيابه عن مصر لمدة تجاوزت عام ونصف وقلة أعماله الغنائية الفترة الماضية، وقال «الريفي»، إن غيابه لم يكن انقطاع تام عن الساحة الفنية، لكنه انشغل بتقديم حفلات غنائية في عدد من الدول حول العالم، مشيرا إلى أنه اكتسب خبرات في عام ونصف الماضي الأشهر الماضية.
وأضاف أنه على المستوى الشخصي حقق نجاحات كبيرة بهذه الحفلات، وأن غيابه هو فقط عدم المجئ إلى مصر: «مصر دايما وش الخير عليا وتعتبر بلدي الثاني».
وعن تأثير مشكلته مع شركة الإنتاج الخاصة على طرح أغنيات جديدة، قال إن المشكلات التي واجهها مع شركة الإنتاج الخاصة به لم تؤثر على الإطلاق على مسيرته الفنية وبالرغم من أن مدة الأزمة مع الشركة كانت طويلة إلى أنه كن حريص على التواجد دائما وسط جمهوره من خلال الحفلات الغنائية التي أحياها الفترة الماضية.
قد يهمك ايضاً:
الكشف عن أسباب منع المغربي محمد الريفي من الغناء داخل مصر
"لايف ستايل" يرصد الحفلات الغنائية المصرية في روسيا لدعم المنتخب
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الريفي يكشف سر غيابه عام ونصف عن مصر وقلة أعماله الغنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.