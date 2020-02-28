"الساقية للأفلام القصيرة" يعلن القائمة المشاركة في الدورة الـ17

أعلنت إدارة مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة، عن القائمة النهائية للأفلام الروائية المشاركة بالدورة السابعة عشرة، والمقررة إقامته يومي 3 و4 مارس المقبلين.

وقد اختارت لجنة مشاهدة الأفلام التي تضم المخرجة والمنتجة أميرة شريف، والسيناريست أحمد حلبة، والناقد السينمائي محمد مبروك، بناءً على شروط المهرجان 22 فيلمًا قصيرًا من بين 74 فيلمًا.

ومن أبرز تلك الأفلام: الفيلم السوري "أثر الفراشة" للمخرج يامن المغربي، و"ميكرفون" إخراج إسلام محيي الدين، و"طبق مكسور" إخراج يوسف أحمد، و"أول صف" إخراج عبدالله جاد، و"مشوار" إخراج محمد فاروق، "نوح" إخراج أبانوب يوسف، "الدائرة" إخراج محمد الجوهري.

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