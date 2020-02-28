وائل جسار يتألق في مهرجان الفجيرة بـ"على رمش عيونها"

"على رمش عيونها قابلني هوا طار عقلي مني وقلبي سوا" على أنغام تلك الأغنية الأشهر بتاريخ الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، تألق الفنان اللبناني وائل جسار خلال حفله الذي أقيم مساء الأربعاء، وسط حضور فني غفير، بفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

وشدا جسار خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: "غريبة الناس، مهما تقولوا، النهاية واحدة، خليني ذكرى، وغيرها، كما حرص على غناء باقة من أغاني الزمن الجميل كـ "نسم علينا الهوا" للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز.

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