تعرف على أكثر المطربين متابعة على "يوتيوب"

القاهرة – لايف ستايل شهرة كبيرة حظي بها النجوم والمشاهير خلال الأعوام الأخيرة، خاصة بعد انتشار أغاني المهرجانات والحديث عن أرباح المطربين الشعبيين أمثال حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال وغيرهم على موقع الفيديوهات «يوتيوب». ونرصد أكثر المطربين متابعة من الجمهور على موقع «يوتيوب» محمد رمضان

أكثر الفنانين متابعة على «يوتيوب» حيث بلغ عدد المشتركين في قناته 8.11 مليون متابع. تامر حسني

استطاع حصد المركز الثاني بوصول قناته إلى 5.43 مليون متابع. عمرو دياب

جاء في المركز الثالث على موقع «يوتيوب» بـ3.67 مليون متابع. Advertisements شيرين

يتابعها على «يوتيوب» 2.86 مليون شخص. محمد حماقي

بلغ عدد متابعيه على «يوتيوب» 1.71 مليون شخص. قد يهمك أيضا: أول تعليق من تامر حسني على احتفال "بايرن ميونخ" بـ"حلو المكان" كلمات مؤثرة من تامر حسني لجمهوره عن بر الوالدين

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