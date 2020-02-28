محمد الصاوي ضيف "أسرار النجوم" على "مايسترو" الجمعة

يحل الفنان محمد الصاوي والموزع الموسيقي مصطفى الشريف وجويلي محمد فؤاد وهاني فؤاد، ضيوفًا على برنامج «أسرار النجوم» يوم الجمعة المقبل.

«أسرار النجوم» تقدمه الإعلامية المطربة أسرار الجمال في تمام التاسعة مساء يوم كل يوم جمعة على قناة «مايسترو» الفضائية.

ومن المقرر أن يتحدث ضيوف الحلقة عن أعمالهم الفنية ورؤيتهم للحالة الفنية في الوقت الحالي.

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