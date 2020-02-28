آية عبدالله ترثى روح الرئيس مبارك بأغنية "قلبي حزين"

انتهت المطربة الشابة آية عبدالله من أغنية "قلبي حزين" والتى أهدتها إلى روح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢٥ فبراير .



بدأت آية عبدالله فى التحضير للأغنية مساء يوم الثلاثاء وانتهت من تسجيلها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب فجر الأربعاء.



أغنية قلبي حزين كلمات إسلام سعد، ألحان كريم فتحي، توزيع إسلام الحسن، وإخراج عادل الخيال .



وأعربت آية عبدالله عن حزنها الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقالت : هذه الأغنية لروحه الطاهرة و رثاء مني لروحه ربنا يرحمه بعيدا عن اي خطأ و لكنه الآن بين ايدي ربنا هو الحكم العادل و واجب علينا الرحمه ولا شماته في الموت.

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