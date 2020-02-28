شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما يبدأ أولى حفلات مهرجان دندرة للموسيقى بأغنية "بحار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، الفريق الغنائى بلاك تيما أولى فقرات حفل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولى ، بأغنية "بحار" وسط تصفيق حاد من الجمهور، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والنائب مصطفى بكرى، اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، فى معبد دندرة بقنا، كما قدمت بلاك تيما أغنية "علمونى" للكنج محمد منير ورحبوا به من خلال الحفل.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر من معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادى.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أكدت على إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادى.

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وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.

وتابعت وزيرة الثقافة أن المهرجان يعد نموذجا إيجابيًا لتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية باعتباره نتاج للتكامل بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ممثلان فى كل من دار الأوبرا المصرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن هذه التجربة ستمتد إلى مختلف محافظات مصر، وأن المحطة المقبلة ستكون بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة فى بناء الإنسان وكأداة فاعلة لإظهار الوجه الحضارى للثقافة والفنون المصرية.