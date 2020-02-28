شكرا لقرائتكم خبر عن بدء افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقي والغناء للمره الأولى بمحافظة قنا داخل معبد دندرة بمحافظة قنا، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مدير أمن قنا أشرف غريب الداودي.

من جانبه قال الفنان أمير صلاح الدين إنه سعيد جدا بتعاون وزارة الثقافة والسياحة لتقديم أعمال متميز من خلال مهرجان دندرة فى دورته الأولى.

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كما قالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأفراد ودعم مشاعر التسامح ونبذ التعصب، مشيرة إلى أن إقامة المهرجان فى محافظة قنا يجسد الاهتمام بالصعيد، ويعبر عن الإيمان بقدرة الثقافة والفنون فى إعادة تشكيل الوعى.









من جانب آخر، أكد مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن دار الأوبرا سوف تظل تقدم أعمالا جديدة ومختلفة في صعيد مصر من خلال مهرجان دندرة بدورته الأولى، وأتوجه بالشكر لكل من وزيرة الثقافة ووزير الآثار ومدير أمن قنا.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العنانى إنه سعيد جدا بالحضور فى مهرجان دندرة، والتعاون مع أهل الصعيد لتقديم أنشطة مختلفة فى محافظات مصر.