شكرا لقرائتكم خبر عن درة خارج سباق دراما رمضان للعام الثانى على التوالى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب الفنانة التونسية درة عن المشاركة في الدراما المصرية بشهر رمضان 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث اكتفت بالظهور في الدراما العربية المشتركة من خلال الجزء الثاني من المسلسل التاريخي "الحرملك" تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق وذلك بعدما قدمت الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "الحرملك" بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، درة، سامر المصرى، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، نادين خورى، هبة نور، أحمد الأحمد، يزن السيد، ليلى الأطرش، علا باشا، قاسم ملحو، طلال ماردينى، رواد عليو وميريانا معلولى وتدور أحداثه استكمالاً للجزء الأول، وبعد وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي.



درة

وغابت درة عن دراما رمضان العام الماضى أيضاً حيث اختارت تقديم مسلسل في بلدها تونس بعنوان "المايسترو" فكرة وإخراج الأسعد الوسلاتى وسيناريو وحوار عماد الدين الحكيم وشارك في بطولته أحمد الحفيان، فتحى الهداوى، غانم الزرلى، وجيهة جندوبى، شاكرة رماح، رياض حمدى، منتصر التبّان، مريم بن حسين، سناء الحبيب، إضافة إلى تقديمها الجزء الأول من "الحرملك".

وكان آخر ظهور لدرة في دراما رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبرى عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.

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درة

وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصروأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي، كما طرح لها في دور العرض فيلم "يوم وليلة" مع خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.



الفنانة درة



الفنانة درة



درة