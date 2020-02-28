شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة كارمن سليمان بفستان أبيض.. والجهمور: "شبهه بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، صور لشقيقتها بفستان أبيض خلال حضورهما إحدى الحفلات، حيث شاركا الصور عبر حساباتهم على انتسجرام، وسط العديد من التعليقات بالشبه الكبير بين الأختين.





كارمن سليمان، نشرت صورا لشقيقتها وعلقت قائلة :"فافى عروسة"، بينما يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان شقيقتها الخطوبة.

يشار إلى أن الفنانة كارمن سليمان، أطلقت أخر كليبها أغنية "بصاتك" عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب، ومن المقرر أن تطرح أغانى سنجل خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وقالت كارمن ، في تصريحات صحفية من قبل إن أغنية "بصاتك" تعتبر أغنية مختلفة كثيرًا عن الأغانى السابقة ، وهى لون مختلف عليها وكانت متخوفة من أدائها بشكل كبير ولكنها فى النهاية وجدت أن هذا اللون من الغناء تعشقه كثيرًا لأنها تحب الأغانى الهايبر بشكل كبير، مشيرة إلى أنه جرى العمل كثيرا على فكرة الكليب، وأن زوجها الملحن مصطفى جاد يعتبر منتجًا جيدًا، بالإضافة إلى أنها ترى أنه ممثل ممتاز وأنه يعشق التمثيل كثيرًا .

وواصلت كارمن، أن هناك عددًا من الأغانى "السنجل" سيتم إطلاقها قريبًا ولكن لا توجد فكرة الألبوم حاليًا، مؤكدة أن نجلها زين يحب أغانى الفنان تامر حسنى بشكل كبير ويعشقه بشدة.