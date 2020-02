شكرا لقرائتكم خبر عن النساء الخارقات يجتمعن.. بري لارسون وجال جادوت يصنعان الحب وليس الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجمتان بري لارسون وجال جادوت، على نشر صورتين لهما عبر حساب كل منهما الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، أثناء لقائهما في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابق، وكتب الثنائي نفس التعليق على الصور التي قاما بنشرها، والتي جاءت كالآتي "نصنع الحب وليس الحرب".

لارسون هي صاحبة شخصية Captain Marvel الشهيرة في عالم مارفل، والتي طالبت مؤخراً، بإنتاج فيلم يضم كل الأبطال الخارقين من النساء في مهمة جديدة لإنقاذ الكوكب، وقالت كابتن مارفل فى تصريحاتها "الكثير من أعضاء التمثيل فى مارفل، قاموا بمناشدة كيفن فيج في الماضى من أجل إنتاج فيلم جديد يبرز الأبطال الخارقين من النساء الذين شاركوا في الكثير من المهمات الخطيرة على مدار الأفلام الكثيرة الماضية.

وتنتظر السينمات العالمية عرض فيلم النجمة العالمية جال جادوت،ـ الذي يأتي بعنوان Wonder Woman 1984، المقرر عرضه للجمهور فى السينمات العالمية بدءً من يوم 5 يونيو 2020.

وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.