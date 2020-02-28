شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم انتظروا سنوات لتحقيق أحلامهم.. أبرزهم ديمى لوفاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي أغلب النجوم العالمى لتحقيق الأحلام التي تراودهم عادة ، إلا أن القليل منهم يصل بالفعل لما يسعى إليه على مدار أعوام سواء بتحقيق نجاح مهم يضاف لمسيرته الفنية أو بحياتة الشخصية، و اليوم نتعرف على أكثر النجوم طموحا تحقيقا لأهدافهم.

تأتي في المقدمة النجمة العالمية ديمي لوفاتو التي تمنت تقديم السلام الوطني ببطولة الـ super bowl وذلك في فبراير 2010 ، بينما استطاعت خلال 2020 أن تقوم بهذه الخطوة و التي تعتبر بمثابة نقلة قوية في حياتها الفنية .

وفي عام 2009 تمنت ديمي لوفاتو لقاء النجمة العالمية بريتني سبيرز لآنها فنانتها المفضلة وبالفعل التقت النجمتان عام 2012.

وفى عام 1998 سُأل لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز عن الفتاة التي يحلم بالارتباط بها فرد علي الفور "جنيفر لوبيز" ، في حين تمت خطبة رودريجيز ولوبيز في 2019 و ذلك بعد قصة حب قوية ترصد تفاصيلها عادة أهم و أشهر وسائل الأعلام الفنية في العالم .

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و في عام 2011 كتب النجم العالمي إيد شيران علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ان لديه خطط كبيرة لكنه يحتاج لسنوات" و بالفعل نجح إيد شيران أن يكون واحدة من نجوم الصف الأول في عالم الموسيقي و الغناء و تحول لحاصد للجوائز .

اما النجمة العالمية كريستي تيجن فكانت تتحدث في 2010 عن أكثر رجل مثير علي الاطلاق وفي ذلك الحين لم تتوقع تيجن أن النجم جون ليجاند الذي تزوجها عام 2013 سيتحول لأكثر رجل مثير في العالم في 2019 ويتصدر المواقع و الصحب بسبب ذلك وليس بسبب فنه و موهبته .