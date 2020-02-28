شكرا لقرائتكم خبر عن في كوكب آخر.. ليدى جاجا تكشف عن كليبها الجديد Stupid Love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية ليدى جاجا، عن كليبها الجديد الذي يأتي بعنوان Stupid Love، منذ ساعات عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وسرعان ما حظي على ملايين المشاهدات خلال وقت قصير، والتي ظهرت فيه وهى في كوكب آخر وتمتلك قوة خارقة، وقدمت عدد من رقصاتها الشهيرة.

الأغنية الجديد للنجمة العالمية " Stupid Love " ، تعد أول عمل غنائى منذ "Star Is Born" الذى حقق نجاح كبير والتى تم تسريبها منذ فترة على الإنترنت، وقبل إطلاق الفيديوهات الدعائية، كانت قد كشفت ليدى جاجا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل "تويتر"، عن موعد إطلاق الأغنية، حيث أكدت أنها ستطلقها فى منتصف ليل يوم الجمعة 28 فبراير الجارى.

ويذكر أن النجمة ليدى جاجا، بدأت مسيرتها الفنية عام 2001، واستطاعت أن تبهر العالم بأغنياتها التى حققت نجاح مذهل ومن أبرزها " shallow " و " i'll never love " و " poker face " و " bad romance " ، وغيرهم، فيما جاءت كلمات أغنيتها الجديدة، STUPID LOVE، كالتالى:

You're the one that I've been waiting for

Gotta quit this crying

Nobody's gonna heal me if I don't open the door

Kinda hard to believe (gotta have faith in me)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now

'Cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher

All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

Now it's time to free me from the chain

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I gotta find that peace, is it too late

Or could this love protect me from the pain?

I would battle for you (even if I break in two)

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)

Get down, get down, get down, get down (look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now 'cause all I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher

All I ever wanted was love

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (ooh ooh)

Higher, higher (higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh)

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

I don't need a reason (oh)

Not sorry, I want your stupid love

Higher, higher