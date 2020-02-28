شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بـ10 ملايين مشاهدة لـ"شامخ" بلقطات من الكليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة السورية أصالة نصرى على الاحتفال بوصول كليبها "شامخ" لـ10 ملايين مشاهدة بعد عرضه فى منتصف يناير الماضي، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ونشرت لقطات من كليبها عبر الاستوري الشخصي لها عبر إنستجرام منذ قليل لتحتفل بعدد المشاهدات.





وكانت أصالة قد تصدرت غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، لعدد شهر مارس، بمناسبة العيد السنوي الثالث للمجلة، وظهرت به بشكل مختلف وألوان زاهية وقبعة ملونة، ونشر حساب المجلة مجموعة صور للغلاف، عبر موقع "إنستجرام"، معلقا عليه: "هيا نحتفل! نحتفل معكم بعيدنا السنوي الثالث على طريقتنا الخاصة، حيث نصدر عدد مارس 2020 الخاص جداً من ڤوج العربية بعدة أغلفة مبتكرة تزيّنها باقة من أشهر الشخصيات النسائية العربية، بعدسة المصور المغربي المبدع حسن حجاج. وتنضم إلينا في هذا العدد الاحتفالي نجمة الغناء العربي أصالة نصري، لتثبت عملياً أنها باتت أكثر قوة مما كانت عليه قبل طلاقها".

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وقالت الفنانة أصالة إنها خلال الفترة التى شهدت إطلاقها لأغنية "شامخ"، كانت تعانى من تعب نفسى وكانت مكسورة وحزينة وتتلقى العلاج عند الأطباء، وكانت فى ظروف سيئة للغاية، فى ظل الانفصال عن زوجها، مؤكدة أنها لم تكون بحالة مستقرة وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة وهذه جزء من شخصيتها، خاصة أن تترجم مشاعرها للجمهور بشكل مستمر.

وأضافت أصالة خلال حوارها مع قناة "سكاى نيوز عربية" أنها تأثرت بشكل كبير بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان قائلة: "كنت متعلقة به كتير.. وكنت بحبه.. وأنا عموما الحب فى حياتى مش سهل.. وأنا حبيته كتير".

وأوضحت الفنانة أصالة أنها لم تتأثر كونها أكثر من شارك من الفنانات بحفلات خلال موسم الرياض الماضى، مشيرة إلى أنها علاقة قوية وإنسانية مع الجمهور السعودى، وأنها سوف تبدأ العمل على ألبومها الجديد مطلع شهر مارس المقبل، وسوف يكون ألبوم خليجى.