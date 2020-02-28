شكرا لقرائتكم خبر عن "نورك يا تيمو".. Akon يرد باللغة العربية على تامر حسنى بعد حفلتهما بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ المطرب العالمى Akon، جمهوره فى العالم والوطن العربى بالتحديد، بكتابة رسالة باللغة العربية للنجم تامر حسني، وتحيته عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، بعد أن نشر مجموعة من صور الحفلة التى جمعتهما فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جولات تامر الغنائية بالدول العربية.

وكتب المطرب العالمى Akon باللغة العربية، قائلاً " دا نورك أنت يا تيمو يا سيد المعلمين ???????? "، ويأتى هذا الرد بعد أن نشر "حسني" بوست قبله بلحظات قائلاً" نورتني يا معلم إكون".

وسرعان ما حرص عدد كبير من قبل جمهور تامر حسني، على كتابة الكثير من التعليقات على البوست الذى حظى على أكثر من 180 ألف إعجاب خلال ساعات وعشرات الآلاف من التعليقات الساخرة، وعلى نفس السياق حظى منشور المطرب العالمى على الكثير من التعليقات.

وحضر حفل تامر عشرات الآلاف من الجمهور السعودى والأجانب المقيمين في مدينة جدة، وقدم نجم الجيل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه منها "حلو المكان"، حيث طلبها منه الجمهور عدة مرات، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية بفيل "الفلوس"، والمعروض حاليا في السينمات، ومنذ عدة أسابيع.

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وفى سياق آخر، يستعد تامر حسني لإحياء حفلا غنائياً بمجرد عودته إلى القاهرة، وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 6 مارس القادم، ويحمل الحفل اسم "نحمى تراثنا" ويعود دخله لأحد الجمعيات الخيرية لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث بمنظفة اليونسكو العالمية.

يذكر أن النجم تامر حسنى يعرض له في السينمات فيلم "الفلوس"، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وآخرون، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.