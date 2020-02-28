شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: التلفزيون المصرى تألق من جديد و"هيبقى رقم واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب لـ ”الخليج 365” إنها سعيدة بحالة التطوير في التلفزيون المصري، مؤكدة أن أي تطوير فى التليفزيون المصرى والقناة الأولى وغيرها من قنوات ماسبيرو هو أمر يستحق الثناء، وشىء يسعدها بشكل شخصي.

وأضافت سمية:" التلفزيون المصري رجع يتألق من تاني وان شاء الله هيبقي من القنوات الاساسية الجديرة بالمتابعة لدي الجمهور وهيبقى رقم واحد".

وكانت النجمة سمية الخشاب طرحت كليبها الجديد بعنوان "عربية أنا"، من كلمات هشام صادق وحسن محمد وتوزيع محمود الشاعرى وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان سميه الخشاب، ومن إخراج رندلي قديح.

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وتقول كلماتها: "عربية انا قالوا فيها الجمال وهبه من ربنا القوام والدلال وعربيه انا اقوي من الخيال وعربيه انا شمس وقت الغروب وعربيه انا صعب عنها تتوب وعربيه انا والتاريخ ياما قال وفي مين غيري تقدر تراعي الظروف لو سنين وفي صبري وشهامتي وطباعي دي حتلاقي مين وصفات العروبة اللي فينا دي موجوده فين وجمالنا ده باين علينا علشان طيبين انا الدنيا شايفه، وعارفه اني مليانه خير في رحله صمودي الوجودي اللي غير كتير تاريخ يحكي دوري الضروري وكياني الكبير مفيش زي روحي وطموحي اني اعلي وأطير".

والأغنية فكرة سمية الخشاب التى يبدو أنها تركز فى الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد على قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، التى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.